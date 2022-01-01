الأهلي يتقدم على المقاصة في الشوط الأول

تقدم فريق الأهلي على مصر المقاصة بهدف دون رد، في اللقاء الذي يستضيفه ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.

ولعب الأهلي بتشكيل هجومي رغم تغيير العديد من المراكز الأساسية، وذلك بحثا عن الفوز ومواصلة مشوار الضغط على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وسيطر على تشكيل الأهلي تغييرات عديدة لكن نجح الفريق الأحمر في فرض استحواذه على مجريات الشوط الأول، الذي شهد عدد كبير من الهجمات للفريق الأحمر.

وفي المقابل، وصل فريق مصر المقاصة لمرمى الحارس محمد الشناوي على استحياء ولكن كان دفاع الفريق الأحمر بالمرصاد ويفسد هجمات مصر المقاصة بنجاح.

وانتظر الأهلي 23 دقيقة فقط لتسجيل هدف التقدم عن طريق المالي أليو ديانج، وذلك من هجمة مرتدة سريعة للغاية من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها أحمد عبد القادر بتمريرة هيأت الكرة لـ أليو ديانج على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وحاول الأهلي مضاعفة النتيجة في الدقيقة 43 التي عاد فيها أليو ديانج وسدد كرة قوية لكن خرجت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 45 سجل لاعبو مصر المقاصة هدفا من تسديدة قوية من خالد صلاح، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على محمود فهمي الذي اشترك في اللعبة من بدايتها.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم، في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر، علمًا بأن الأهلي لديه مباراتان مؤجلتان أمام المقاولون العرب والإسماعيلي، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة فقط.

ويفقد الأهلي جهود عمرو السولية بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام الجونة، لينضم لكتيبة المصابين أكرم توفيق، عمار حمدي، محمد شريف، بيرسي تاو، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

يسعى البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، لإيجاد الطريقة المثالية للتغلب على الغيابات والإجهاد من أجل تحقيق الانتصار في مباراة اليوم ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب، في محاولة لمصالحة الجمهور بعد خسارتي بيراميدز والزمالك.