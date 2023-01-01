محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 ومراجعة جميع المشروعات التي تم وضعها في الخطة وفقًا للاحتياجات الفعلية.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علي محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة مني فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والمشرف على الحملة الميكانيكية بالمحافظة وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023 - 2024 بالمراكز والأحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات بالمراكز والأحياء إلا بعد العرض عليه وأخذ موافقة كتابية من المحافظ ومراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والانفاق العام وفقًا للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ مشروعات الخطة والتي تتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية.

ووجه رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي الإسكان ورؤساء المراكز والأحياء بكتابة تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من إنجاز بالمشروعات، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية والاستفادة القصوى من جميع بنودها.

وأكد تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.