قالت بعض التقارير الصحفية المغربية، إن والدة محمد الشيبي مدافع بيراميدز، تعرضت لوعكة صحية مفاجئة ونقلت على إثرها إلى المستشفى، بعد أزمة نجلها الأخيرة مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وكان حسين الشحات قد صفع الشيبي على وجهه عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، قبل أن يرفع النجم المغربي دعوى قضائية ضد مهاجم الفريق الأحمر.

ووفقًا لـ صحيفة «البطولة» المغربية، فإن والدة الشيبي تعرضت لوعكة صحية، عقب واقعة الصفع التي تعرض لها نجلها من قبل حسين الشحات.

وأضافت الصحيفة المغربية أن والدة الشيبي ترقد في إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء، مشيرة أن خوفها على نجلها بعد الواقعة سبب تعرضها لأزمة صحية.

وأتمت صحيفة البطولة أن محمد الشيبي قرر عدم التنازل عن القضية، حيث باشر يومه الأربعاء، بمواصلة الإجراءات القانونية التي تخص الواقعة.