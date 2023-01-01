ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا على متنها 63 ألف طن قمح

استقبل ميناء دمياط 11سفينة متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 9 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (AAI PRELUDE) والتي ترفع علم هونج كونج، ويبلغ طولها 229 مترا، وعرضها 32 مترا، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34691 طنا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37277 طنا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 725 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 106 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1735 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164157 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3921 طن قمح، متجهين إلى صوامع امبابة وكوم أبو راضي وأسيوط، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5629 شاحنة.