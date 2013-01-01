استضافت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جيزويت القاهرة" حفل إطلاق وتوقيع كتاب "داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية" للكاتب علاء خالد الصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون، بحضور المخرج الكبير داود عبد السيد والدكتور محمد أبو الغار والموسيقار راجح داود والفنان الكبير محمد عبلة والشاعرة الكبيرة إيمان مرسال والكاتبة الصحفية دينا قابيل مديرة النشر بدار المرايا.

وناقشت الكتاب الدكتورة سلمى مبارك أستاذة الأدب المقارن ودراسات الأدب والسينما في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

قالت سلمى مبارك، إن كتاب "داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية"، هو كتاب يجمع بين الكتابة الإبداعية والكتابة النقدية لوجود مفاهيم الشخصية والمكان والزمان ومفاهيم أخرى مثل الصعلكة والرحلة وهي مفاهيم لها تحليل نقدي.

وأضافت أن الكتاب يتداخل به عنصران وهما الكاتب الذى يعتبر أديب والعنصر الثاني هو الموضوع وهو السينما فالكتاب هو نتاج كتابة أديب عن السينما والسينمائي الكبير داود عبد السيد.

وأوضحت أن لا يمكننا تصنيف الكتاب بالشكل التقليدى ولكن الكتاب يمكن تصنيفه ضمن كتابات ليست دارجة بالعربية مثل الكتابات المترجمة، مؤكدة أن علاء خالد أديب سينمائى يقدم كتابة لها خصوصية الأدب فى تناوله السينما.

وأضافت سلمى مبارك أن اختيار الكاتب علاء خالد لأفلام داود عبد السيد يرجع إلى أنه أكبر صانع مصرى سينمائى متناغم مع عالم الأدب حيث قدم أعمال عدة مقتبسة عن أعمال أدبية.

وقال الكاتب علاء خالد الشاعر والروائي بأنه استمتع بالحوار مع داود عبد السيد ولكن بعض الإجابات كانت مفاجأة بالنسبة له ولكنه لاحظ علاقة داود عبد السيد القوية بالرواية والنص.

وأوضح علاء خالد أنه حرص على عمل حوار مع فريق العمل الذي أصبح جزءًا من تجربة داود في السينما، والمكوَّن من مهندس المناظر أنسي أبو سيف، زميل دراسة داود في معهد السينما، والموسيقار راجح داود، حول تجربتهما مع سينما داود، ورأيهما في أعماله.

وأكد على فكرة التحول الذى يحدث لإبطال أفلام داود عبد السيد سواء كانت من الطبقات المتوسطة أو العليا حيث إن افلام عبد السيد تلقى الضوء على فكرة الأمل والحلم الذى يمكن تحقيقه بعض النظر عن واقعية الأمل.