تحرير 215 محضر إشغال في 3 مراكز بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بمواصلة حملاتها لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية؛ تيسيرا على المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفي هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وأسفرت عن تحرير 170 محضر إشغال طريق بحي جنوب المدينة، منها 18 محضر إشغال، و11 محضر ضبط إشغال طريق، و141 حالة إزالة إدارية، و10 محاضر إشغال خلال حملة بقرية صندفا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، تحرير 20 محضر إشغال بشوارع المدينة، والتعامل الفوري مع الإشغالات؛ حفاظا على حرم الطريق العام وتيسير حركة المارة وسائقي المركبات.

وفي مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 15 محضر إشغال كغرامة فورية بشوارع المدينة؛ لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الشوارع والتصدي لجميع المخالفات طبقا للقانون.