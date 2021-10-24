المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: شهر يوليو الجاري الأكثر سخونة على الإطلاق

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي، أن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو الجاري كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، وأن الشهر في طريقه لأن يسجل رقما قياسيا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث شهد موجات حر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، والتي كانت لها تأثيرات كبيرة على صحة الناس والبيئة والاقتصاد، إضافة إلى حرائق الغابات في بلدان مثل كندا واليونان.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنه في السادس من يوليو الجاري تجاوز المتوسط العالمي لدرجة حرارة الهواء السطحي الرقم القياسي المسجل في أغسطس من عام 2016، مما جعله اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق، وكانت الأسابيع الثلاثة الأولى الأكثر سخونة، حيث تجاوزت درجة الحرارة العالمية عتبة 1,5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل عصر الصناعة خلال الأسبوع الأول والثالث من يوليو، وأن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر منذ مايو الماضي أعلى بكثير من القيم التي سجلت سابقا في هذا الوقت من العام.

وقال بيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة إن الطقس القاسي الذي أثر على الملايين من الأشخاص في يوليو، هو للأسف الواقع القاسي لتغير المناخ ونذير للمستقبل، وإن الحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وتوقعت المنظمة أن هناك احتمالا بنسبة 98 بالمائة أن تكون واحدة من السنوات الخمس المقبلة هي الأكثر سخونة.