تحذير صيني للفلبين من نشر نظام صواريخ أمريكي متوسط المدى

حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم السبت، الفلبين من نشر نظام صواريخ أمريكي متوسط المدى، قائلا "إن ذلك سيخلق توترا ومواجهة في المنطقة؛ ما يؤدي إلى سباق تسلح".

وقال وزير الخارجية الصيني - خلال لقاء نظيره الفلبيني إنريكي مانالو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الصين والفلبين جارتان قريبتان تقابلان بعضهما عبر البحر، ومن شأن التمسك بحسن الجوار والتعاون متبادل النفع والتنمية المشتركة، أن يخدم المصالح الجوهرية للبلدين، مشيرا إلى أن الدروس الإيجابية والسلبية للعلاقات الصينية - الفلبينية في السنوات الأخيرة أثبتت مرارا أنه ليس من السهل بناء علاقات جيدة، ولكن من السهل تدميرها.

وأضاف أن "العلاقات الصينية-الفلبينية تواجه في الوقت الحالي صعوبات وتحديات خطيرة، تتجذر في حقيقة انتهاك الجانب الفلبيني المتكرر للتوافق بين الجانبين والتزاماته الخاصة، والسعي بشكل مستمر إلى التعدي على الحقوق البحرية، وتضخيم تكهنات الرأي العام، موضحا أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء ذلك وترفضه بشدة".

وحذر وزير الخارجية الصيني من أن نشر الفلبين نظام الصواريخ الأمريكي سيخلق توترا ومواجهة في المنطقة، مما يؤدي إلى سباق تسلح، وهو ما لا يتفق تماما مع مصالح وتطلعات الشعب الفلبيني.

ولفت إلى أن الصين توصلت مؤخرا إلى ترتيب مؤقت مع الفلبين بشأن نقل وإعادة الإمدادات الإنسانية إلى رنآي جياو، من أجل الحفاظ على استقرار الوضع البحري.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلبيني إن بلاده والصين لديهما تاريخ طويل من الصداقة التقليدية وأقامتا علاقة تعاون استراتيجية شاملة تقوم على المساواة في التعامل والمنفعة المتبادلة.

وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجانبان بسبب القضايا البحرية، إلا أن الفلبين ملتزمة بتخفيف الوضع من خلال الحوار والتشاور والتعامل مع الخلافات بشكل بناء.

وتابع وزير الخارجية الفلبيني" أن بلاده مستعدة لتنفيذ التوافق، وبينما يصادف العام المقبل الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الفلبين والصين، تقف الفلبين مستعدة لتعزيز التواصل مع الصين بطريقة صادقة وبراجماتية لتعزيز الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات الثنائية".