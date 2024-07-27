 كتائب القسام: قصفنا قوات الاحتلال بالهاون في تل الهوى وجحر الديك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام: قصفنا قوات الاحتلال بالهاون في تل الهوى وجحر الديك


نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 5:44 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 5:44 م

قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"- إنها قصفت قوات العدو المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة بقذائف هاون.

وأضافت القسام في بيان منفصل أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة شمال جحر الديك وسط القطاع بقذائف هاون.

وكانت حركة حماس، قد صرحت اليوم السبت، بأن "مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة جريمة تؤكد انسلاخ العدو الإسرائيلي عن كل قيم الإنسانية وتحديه كل قوانين الحروب".

وأضافت الحركة أن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين دون أي رادع وبغطاء إجرامي توفره الإدارة الأمريكية"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الخروج عن سياسة الصمت واتخاذ خطوات لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "الجزيرة" بتجدد القصف الإسرائيلي على مدرسة الصلاح غربي مدينة دير البلح.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 30 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

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