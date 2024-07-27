الصحة العالمية تعلن إرسال مليون لقاح ضد شلل الأطفال لغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الجمعة، بأنّ منظمة الصحة العالمية، قالت إنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة.

ونقلت الوكالة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قوله في بيان، إنّه سيتم إعطاء اللقاحات للأطفال في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن.

وأوضح أنه من دون اتخاذ إجراءات فورية، فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يصل إلى آلاف الأطفال الذين تركوا دون حماية.

وأعرب عاملون في المجال الإنساني، عن قلقهم العميق بشأن تأثير حالة الطوارئ المحتملة لمرض شلل الأطفال في غزة، وسط ظروف صحية كارثية تميزت بتفشي التهاب الكبد (A)، وعدد لا يحصى من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بسبب الحرب.