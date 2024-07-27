 طائرة للخطوط الجوية السنغافورية تعود للخدمة بعد تعرضها لمطبات هوائية شديدة - بوابة الشروق
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طائرة للخطوط الجوية السنغافورية تعود للخدمة بعد تعرضها لمطبات هوائية شديدة

د ب أ
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 8:05 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 8:05 م

عادت إلى الخدمة طائرة الخطوط الجوية السنغافورية التي تعرضت لمطبات هوائية لاضطرابات شديدة في طريقها من مطار هيثرو بلندن إلى سنغافورة في مايو، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

 ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" عن متحدث باسم الخطوط الجوية السنغافورية قوله إن الطائرة من طراز "بوينج- 777- 300 إي آر" استأنفت التشغيل تحت اسم "إس كيو 830"، وقامت برحلة من سنغافورة إلى شنغهاي اليوم.

 وذكر المتحدث أن "الطائرة أكملت أعمال الصيانة والإصلاح التي أشرفت عليها السلطات المعنية في سنغافورة".

وأضاف المتحدث أن الطائرة "تفي بمتطلبات السلامة التي حددتها الشركة المصنعة للطائرة، واجتازت فحوصات صارمة للأمان لفرق الهندسة وعمليات الطيران بالخطوط الجوية السنغافورية، واجتازت فحصا فنيا للطيران بنجاح قبل عودتها للخدمة".

 


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