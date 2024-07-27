وزير الري يتفقد حالة المياه بنهاية ترعة الحمام بمحافظة مطروح

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت حالة المياه بنهاية ترعة الحمام بمحافظة مطروح، ومناسيب مأخذ محطة مياه شرب جنوب العلمين الواقعة بنهاية الترعة فى إطار جولاته لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة الحمام.

شدد سويلم على قيام أجهزة الوزارة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأراضى التى تقوم بسحب المياه بالمخالفة من ترعة الحمام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات ، وتحصيل قيم المخالفات وتبديد المياه، ودراسة تغليظ قيم غرامات تبديد المياه لردع المخالفين، وكذا التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بشأن المساحات المقررة الرى على الترعة ومواقع المآخذ الخاصة بها.

كما وجه باستمرار التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص تحقيق المناسيب والتصرفات اللازمة عند نهاية الترعة أمام مأخذ محطة الشرب من خلال تركيب عدادات علي المأخذ لمتابعة وقياس التصرفات ، وقيام مسئولي الري بالتنسيق مع مسئولى الإسكان بمتابعة تشغيل المحطة وكميات المياه المسحوبة.