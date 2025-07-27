منظمة الصحة العالمية: سوء التغذية أصبح خطيرا بغزة وسط ارتفاع وفيات يوليو

- معظم وفيات سوء التغذية بغزة وقعت قبل وصول المستشفيات أو بعد ذلك بوقت قصير وبدت على أجسادهم علامات الهزال الشديد

- واحد من كل 5 أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد

- ارتفاع حالات سوء التغذية بغزة يثقل كاهل المراكز الطبية الأربعة المتخصصة الوحيدة، ويدفع النظام الصحي نحو الانهيار

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن سوء التغذية يسلك مسارا خطيرا في قطاع غزة وسط الارتفاع الحاد بعدد وفيات يوليو/ تموز الجاري، بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحا ضد المدنيين.

وحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة، الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا.

وفي بيان، أشارت المنظمة الأممية إلى أن "معظم وفيات سوء التغذية بغزة وقعت قبل وصول المستشفيات أو بعد ذلك بوقت قصير وبدت على أجسادهم علامات الهزال الشديد".

ولفتت أن "واحدا من كل 5 أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد".

وشددت "الصحة العالمية" أن "ارتفاع حالات سوء التغذية بغزة يثقل كاهل المراكز الطبية الأربعة المتخصصة الوحيدة، ويدفع النظام الصحي نحو الانهيار".