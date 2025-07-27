باكستان تدعو منظمات التواصل الاجتماعي العالمية لحظر حسابات الجماعات الإرهابية المحظورة

دعت الحكومة الباكستانية منظمات التواصل الاجتماعي العالمية إلى حظر حسابات الجماعات الإرهابية المحظورة التي تنشر الدعاية على منصاتها على الفور.

وسلط وزير الدولة للداخلية الباكستانية تالال شودري الضوء على كيفية استخدام جماعة إرهابية لقنوات واتساب "لنشر محتوى يحض على الكراهية وروايات ضارة"، وحث المنصة والمجتمع العالمي على مساعدة باكستان في مكافحة الإرهاب.

وقال شودري في مؤتمر صحفي مشترك في إسلام آباد إلى جانب وزير الدولة للقانون والعدل عقيل مالك: "أريد أن أطلب من مشغلي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي التعاون معنا في حظر وإزالة الحسابات، واتخاذ التدابير لوقف تلك الحسابات ومشاركة المعلومات حول أصحاب الحسابات الذين يديرون هذه الحسابات".

وأوضح تشودري أن الجماعات والأفراد الإرهابيين، بما في ذلك المحظورة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمعاقبة من قبل الأمم المتحدة، كانوا يديرون حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس وفيسبوك وواتساب.

وأشار إلى أن الخطة الوطنية للعمل - التي وضعت في عام 2014 لاتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين من خلال جهد وطني متضافر - تتطلب اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ينشرون الدعاية على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب شركات التواصل الاجتماعي بحظر هذه المجموعات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمنع "الحسابات المرآة"، ومشاركة المعلومات حول مُشغّليها. وحثّ على إنشاء خوارزميات للكشف والحظر التلقائيين ضد هذه الحسابات.

وقال مالك إن السلطات اكتشفت 481 حسابًا مرتبطًا بجماعات إرهابية محظورة على منصات مختلفة وأبلغت عنها منظمات التواصل الاجتماعي.