 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 99 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 99 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 9:43 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

وقال البيان، "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو الجاري، وحتى الساعة 05:20 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 99 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 36 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و10 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و9 فوق أراضي مقاطعتي فولجوجراد وروستوف".

وأضاف البيان، أنه "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، واثنتين فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وكورسك وفوق حوض البحر الأسود، وواحدة فوق كل من أراضي منطقة موسكو، ونيجني نوفجورود، وأوريول، وتامبوف."

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


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