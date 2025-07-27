المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: القطاع يحتاج 600 شاحنة إغاثية يوميا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن القطاع يواجه كارثة إنسانية حقيقية مع استمرار الحصار الخانق، وإغلاق المعابر، ومنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يوماً بشكل متواصل.

وأكد في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة إغاثية، تشمل: حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية والوقود، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وأشار إلى أنه «رغم تداول أرقام عن نية إدخال عشرات الشاحنات، فإن هذه الخطوة -إن نُفذت- تبقى محدودة ولا تكفي لكسر المجاعة».

ولفت إلى الحاجة لـ250 ألف علبة حليب شهريًا؛ لإنقاذ الأطفال الرُّضّع من سياسة الجوع وسوء التغذية التي غزت أجسادهم الضعيفة طيلة المرحلة القاسية الماضية.

وشدد على أن «الحل الجذري والعاجل هو كسر الحصار فوراً، وفتح المعابر دون شروط، وضمان تدفق حليب الأطفال والمساعدات والوقد بشكل دائم وكامل، بعيداً عن الحلول الترقيعية أو الجزئية المؤقتة».