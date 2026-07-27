وكيل تعليم بنى سويف يناقش خطة تنفيذ البرنامج العلاجي وآليات تحسين نواتج التعلم

عقد الدكتور محمود زكريا الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، ومديري المدارس، لمناقشة خطة تنفيذ البرنامج العلاجي، وآليات الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ محمد بدر، وكيل المديرية، والدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية، ومديري إدارات المتابعة والتدريب، وموجهي عموم المواد الدراسية، والموجهين الأوائل، ومديري المدارس.

وأكد وكيل الوزارة أن البرنامج العلاجي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة المديرية لتحسين مستوى التحصيل الدراسي، ومعالجة الفجوات التعليمية، ورفع كفاءة الطلاب في المهارات الأساسية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الدقيق للخطة العلاجية، والمتابعة المستمرة لقياس أثرها داخل المدارس، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد بدر، وكيل المديرية، نتائج تحليل امتحانات مختلف المراحل التعليمية، موضحًا أن تحليل النتائج يُعد الأساس العلمي لإعداد الخطة العلاجية، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، ورصد المهارات التي تحتاج إلى دعم، بما يسهم في إعداد برامج علاجية فعّالة تستهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعلم.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تنفيذ البرنامج العلاجي داخل المدارس، وسبل متابعته ميدانيًا، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين القيادات التعليمية والتوجيه الفني ومديري المدارس، وتقديم الدعم الفني للمعلمين، والمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، بما يحقق المستهدفات التعليمية ويعزز جودة العملية التعليمية.

واختُتم اللقاء باستماع وكيل الوزارة إلى مقترحات وآراء مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ومديري المدارس، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من الرؤى الميدانية في تطوير آليات تنفيذ البرنامج العلاجي، بما يحقق أقصى استفادة للطلاب ويرتقي بمنظومة التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف .