أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الثامن والسبعين برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2026، وذلك بعد إجراء التصويت الرسمي بحضور أعضاء المجلس من كبار المثقفين والأكاديميين وممثلي النقابات الفنية، وبمشاركة الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتُمنح جوائز الدولة للتفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2026، وتبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية فضية.

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي:

أولًا: الفنون

المخرج المسرحي أحمد عبدالجليل عبدالله عيسى (أحمد عبدالجليل).

الأستاذة الدكتورة مايسة عبدالغني حسن عايد (مايسة عبدالغني).

ثانيًا: الآداب

الأستاذة الدكتورة شيرين سعد محمد أبو النجا (شيرين أبو النجا).

الكاتب محمد عبدالحافظ عبدالحميد ناصف (محمد عبدالحافظ ناصف).

ثالثًا: العلوم الاجتماعية

الأستاذ الدكتور أحمد محمد حسين القناوي السيد (أحمد القناوي).

الأستاذ الدكتور عبدالسلام علي نوير منصور (عبدالسلام نوير).

الأستاذة الدكتورة منى علي الحديدي السيد (منى الحديدي).

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن جوائز الدولة تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية لرعاية العقول المبدعة في المجالات العلمية والثقافية، مشيرًا إلى أنها تعكس عمق التقدير الوطني للمساهمات الإبداعية والأكاديمية التي تركت أثرًا بارزًا في البناء الفكري والمعرفي للمجتمع.

وأوضح أن إعلان هذه الجوائز يمثل رسالة واضحة تؤكد تقدير الدولة للإنجازات النوعية التي يحققها علماء مصر ومبدعوها، ووضع النهوض بالوعي والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها.

وشدد قنصوة على أن تكريم رموز الفكر والإبداع يسهم في خلق بيئة محفزة للأجيال الشابة للاقتداء بهذه النماذج، بما يضمن استدامة العطاء، ويدعم جهود الدولة في بناء الإنسان واستثمار طاقاته البشرية.