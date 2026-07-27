أعرب الكاتب والمترجم محمد الفولي، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة لعام 2026، عن ترجمته لرواية «رجال وقرى» للكاتب التشيلي إيرنان ريبيرا لتيلير، الصادرة عن دار عصير الكتب.

وقال الفولي: «الحمد لله، حصلت اليوم على جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة عن ترجمتي لرواية رجال وقرى، للتشيلي إيرنان ريبيرا لتيلير، الصادرة عن عصير الكتب».

وأضاف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هذه هي جائزتي الثالثة في مجال الترجمة في ظرف خمس سنوات، وبإذن الله لن تكون الأخيرة».

وتابع: «لا يسعني هنا سوى شكر الله على نعمه، وعائلتي على دعمها الدائم وغير المشروط، وكل من علمني حرفًا في اللغة الإسبانية، وكل من عاونني بعلمه وصداقته ومحبته من زملاء وقراء وأصدقاء وناشرين، ودار عصير الكتب على تحمسها لترجمة العمل، وبالطبع بلدي الحبيب مصر على هذا التكريم».

واختتم: «والقادم أفضل بإذن الله»، مشيرًا إلى أن باحثة جامعية تعمل حاليًا على رسالة ماجستير حول ترجمته لهذا العمل.