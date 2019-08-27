طرق مثالية لاكتشاف أوروبا سيرا على الأقدام

اربط الحذاء جيداً وانطلق لاكتشاف الأماكن الساحرة في أوروبا، حيث تمر طرق التجوال الطويلة على عجائب طبيعية فريدة والقرى الغافية في أحضان الطبيعة في رحلة العمر التي لا تُنسى.

كورسيكا: درب الجوالة GR 20

تغطي الجبال نحو 90 بالمائة من جزيرة كورسيكا، درب الجوالة الطويل 20، ويُطلق عليه أيضاً "GR 20" المتلوي عبر الجبال يناسب بشكل خاص هواة المشيّ من الرياضيين. إذ يجب عليهم التغلب على قمم جبلية مختلفة، وبعضها بالتسلق فقط. وتبلغ المسافة بين كالينزانا في شمال الجزيرة وكونكا في جنوبها نحو 180 كيلو متراً. ونذكر هنا أن طريق GR 20 يبقى من أصعب طرق الجوالة في أوروبا.

إسبانيا: طريق GR 7 عبر الأندلس

يُظهر عبور الأندلس الإسبانية من خلال درب الجوالة الطويل GR 7 أنه يمكنك اكتشاف بعض الأمور غير المتوقعة البعيدة عن الأماكن السياحية، حيث يؤدي هذا الدرب إلى منحدرات جبلية مدرجة تتخللها مزارع الزيتون والقرى الجبلية البيضاء النائمة على سفوح الجبال مثل كابيليرا. مزيج من المشهد الثقافي والبرية الوعرة المبهر. إذا كنت ترغب في قطع درب التجوال هذا، فتذكر أن طوله يبلغ: 1900 كيلومتر فقط!

إيطاليا: طريق فرانسيس

في قلب إقليم توسكانا الأخضر، يمتد طريق فرا نسيس من فلورنسا إلى أسيزي، ليربط الأماكن التي عمل فيها القديس فرنسيس الأسيزي. وبعيداً عن طرق السيارات يمكنك أن تقطع هذا الدرب عبر الحقول والغابات وصولاً إلى هدفك. إنه بحق درب للتأمل لكن تذكر هذا الرسالة وأنت تقطع المسافات هناك: لا بد من المكوث وتأمل بعض المناظر واختزانها في الذاكرة!

الجبل الأسود "مونتينيغرو"، من زابياك إلى بوبوتوف كوك

التجوال بين أحضان الطبيعة يمنحك شعوراً بحياة البرية. ينطبق هذا تماماً على منتزه دورميتور الوطني الذي تشمخ فوق مساحته الشاسعة قرابة 50 قمة جبلية. درب الجوالة من بلدة زابياك إلى قمة جبلية في المنطقة، وهي قمة بوبوتوف كوك بارتفاعها البالغ 2522 متراً، لها ما لها من مصاعب ومناظر جميلة، حيث يمر على العديد من البحيرات الجبلية وعبر الغابات والهضاب الكارستية. لكن جمال المنظر يُنسي حقاً عناء قطع هذا الطريق.

جورجيا: من مستيا إلى أوشغولي

جورجيا هي جنة الجوالة غير المستغلة بعد إلى حد كبير، لذلك فإن التجوال في هذه الطرقات يحتاج إلى مغامرين بحق، ومن الأفضل هنا القيام بالجوالات الجماعية. وتعد منطقة سفانتي التاريخية المحطة الأهم على هذا الطريق، حيث يمكن اكتشاف القرى النائية التي تعود إلى العصور الوسطى والأديرة والأنهار الجليدية وقمم الجبال العملاقة في القوقاز التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 5000 متر.

سويسرا: ترانس سويس تريل 1

قد يحتاج المرء إلى شهر تقريباً لقطع الطريق الذي يبلغ طوله 488 كيلومتراً والممتد من بلدة بورينتري إلى مندريسيو. لكن مهلاً! إذا كان الأمر صعباً عليك فيمكنك أيضاً التغلب على بعض محطات الطريق البالغة 32 محطة من خلال استخدام الباص أو القطار. أما بالنسبة للمناظر الطبيعة فإن سويسرا لا تحتاج إلى الكثير من الوصف: الجمال الطبيعي لبلاد جبال الألب مثير في كل زاوية من زواياه.

ألمانيا: طريق النبيذ الأحمر

ماذا يمكن أن ينفع التجوال دون التمتع بما حولك من أمكنة؟ يمتد طريق النبيذ الأحمر لمسافات طويلة عبر 13 منطقة لزراعة العنب في ألمانيا يربط بين المشي وبين الأنشطة، على سبيل المثال ممارسة الرياضة البدنية وفن الطهي. يمر طريق النبيذ الأحمر على طول نهر الآر . الأماكن المتناثرة على طوله تدعو للتأمل حقاً.

بريطانيا: من الشاطئ إلى الشاطئ

طريق تحفه المنحدرات السحيقة ويمر عبر المستنقعات نحو القرى الرومانسية الغافية في أحضان الطبيعة. على هذا الطريق الطويل يمكنك أن تمر فعلاً بجميع الصور النمطية لإنجلترا، إذ يمتد على مسافة طولها 306 كيلومترات في شمال إنجلترا، من سانت بيز الواقعة على البحر الإيرلندي حتى خليج روبن هود في الشمال. لكن لافتات الدلالة على الطريق قد تعوق تقدمك أحياناً، فيمكنك أن تسأل عن الطريق في إحدى الحانات الريفية.

إيرلندا: درب دينغل

بطول أكثر من 2000 كيلومتر من الممرات، تعتبر إيرلندا جنة حقيقية للجوالة. الطريق الأكثر شهرة هو طريق كيري، لكنه مزدحم أيضاً. أولئك الذين يبحثون عن الوحدة، يجب عليهم استخدام الطريق الآخر المسمى بـ "درب دينغل" الواقع شمالاً، حيث الشواطئ الرملية والمنحدرات والجبال القاحلة والمراعي. تنوع ساحر مهما كان الطقس.

إيسلندا: طريق الينابيع الساخنة

طريق مترع بالغليان والهسيس، إذ لا يوجد مكان آخر في أوروبا يقترب من الظواهر الجيولوجية. يمكنك أن تمر على الأنهار الجليدية وحقول الحمم اللاهبة والينابيع الساخنة. وقد تحتاج من أربعة إلى ستة أيام لقطع أشهر طرق الجوالة في إيسلندا، مع الإقامة ليلاً في الأكواخ المنتشرة على طوله. ويبدأ الطريق البالغ طوله 55 كيلومتراً بالينابيع الحرارية في لاندمانالاوغار ويصل إلى محمية أورسميرك الطبيعية.