الصين: إيران تنفذ الاتفاق النووي «بأمانة»

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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي في اجتماع يوم الاثنين مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في بكين إن طهران "تنفذ بأمانة" الاتفاق النووي الدولي.

وأضاف وانج أنه يجب الاعتراف بحقيقة أن طهران قد التزمت بالاتفاقية، مشيرا إلى أن الصين تدرك أن لدى إيران مطالب مشروعة.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي المبرم في عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

ووصل ظريف إلى بكين يوم الاثنين في أعقاب زيارة مفاجئة لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أنه يواجه "أياما مهمة قادمة" حيث سيقدم خلالها خريطة طريق لمدة 25 عاما بشأن التعاون بين الصين وإيران.