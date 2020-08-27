 فريق سعودي ينزع 1257 لغما زرعها الحوثيون في أسبوع - بوابة الشروق
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فريق سعودي ينزع 1257 لغما زرعها الحوثيون في أسبوع

لغم - ارشيفية
لغم - ارشيفية
الرياض - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:50 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:50 م
تمكن فريق سعودي متخصص في نزع الألغام من انتزاع 1257 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الحالي زرعها الحوثيون.

وقال "مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة" لتطهير اليمن من الألغام "مسام" في بيان له اليوم الخميس إن "المشروع تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2020، من انتزاع 1257 لغما منها 31 لغما مضادا للأفراد، و 299 لغما مضادا للدبابات، و 925 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين".

وأوضح البيان أن "إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 180955 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء".

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