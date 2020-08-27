اليمن يسجل 3 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا باليمن عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1933 في البلاد.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 562.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 1098.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 820 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.