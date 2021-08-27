 مقتل 5 جنود في انفجارات بمستودع للذخيرة في كازاخستان - بوابة الشروق
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مقتل 5 جنود في انفجارات بمستودع للذخيرة في كازاخستان

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 11:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 11:25 ص
ذكر وزير الدفاع في كازاخستان، نورلان يرميكباييف اليوم الجمعة أن خمسة جنود على الأقل، قتلوا ومازال آخرون مفقودين، بعد أن هزت انفجارات مستودع ذخيرة، في جنوب البلاد.

وقالت وكالة "تينجرين نيوز" الكازاخستانية للأنباء إن نحو 90 شخصا أصيبوا، في الانفجارات التي وقعت مساء أمس الخميس، في موقع بمنطقة "جامبيل". وجميع الضحايا، أفراد من الجيش أو عمال إغاثة.

وأضاف الوزير أنه مازال يتم التحقيق في أسباب الانفجارات، والذي عرض تقديم استقالته بسبب الحادث.

ولم يتم استبعاد اندلاع الحريق عمدا.

واضطر أكثر من ألف شخص، يعيشون في المنطقة لمغادرة منازلهم بشكل مؤقت وتم إغلاق أحد خطوط السكك الحديدية.

وفي يونيو عام 2019، اندلع حريق في مستودع للذخيرة بالقرب من بلدة آريس جنوبي كازاخستان ،أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بما في ذلك اثنان من العسكريين.

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