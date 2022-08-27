انتقد حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي، رضا شحاتة، المدير الفني الحالي للداخلية والمدرب السابق للجونة، بسبب تصريحات الأخير عن عودة الراحلين عن الأهلي.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC MASR»: «رضا شحاتة ليس من أبناء الأهلي، كي يتحدث عن الأمور الداخلية في النادي، وإمكانية عودة التوأم إلى القلعة الحمراء يوما ما من عدمها، نحن أبناء النادي الأهلي».

وأضاف: «رضا شحاتة لعب شهرين للأهلي على ما أتذكر، وللأسف البعض يسمح بالتطاول على رموز وأبناء الأهلي.. أنا وإبراهيم حسن لعبنا للزمالك 4 أعوام، وحققنا بطولات أكثر من رموز كبيرة للنادي، لكننا لسنا من أبنائه».

وتابع: «نفس الأمر ينطبق على اللاعبين الذين انضموا من خارج الأهلي، فهم ليسوا من أبناء النادي لكنهم أضافوا له.. فمن رضا شحاتة كي يتحدث عن عودة التوأم من عدمها للأهلي؟».

وطالب حسام حسن بعض مسؤولي الأهلي للخروج لوسائل الإعلام، وتوضيح "تضحية" التوأم من أجل العودة للفريق، في تسعينيات القرن الماضي، وكيفية رحيلهما عن النادي.

وأوضح: «البعض حاول تشويه صورة التوأم، وإظهار حسام وإبراهيم حسن في صورة المهاجمين للراحل صالح سليم.. اسألوا هشام سليم من كان الأقرب للمايسترو؟».

وأتم: «يجب أن يعود رمضان صبحي، إلى الأهلي، لأنه أحد أبناء النادي، وكان على إكرامي أن ينصحه بعدم الرحيل عن الفريق الأحمر».