تونس تدعو مواطنيها في طرابلس وضواحيها إلى توخي الحذر وتفادي مناطق الاشتباكات

دعت القنصلية العامة في طرابلس، أفراد الجالية التونسية كافة بمدينة طرابلس وضواحيها، إلى ضرورة توخّي الحذر وتفادي مناطق الاشتباكات، وتجنّب التنقلات إلا عند الضرورة القصوى.

وقالت القنصلية في بيانها، اليوم السبت، إن دعوتها تأتي في ظل تواصل الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار المكثّف، وسقوط عديد القذائف على مختلف مناطق العاصمة طرابلس، وذلك منذ الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 27 أغسطس 2022.

واندلعت، ليلة (الجمعة) وفجر اليوم (السبت)، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف.

وخلّفت الاشتباكات المسلحة الدائرة حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، دمارا واسعا بالبنية التحتية، نتيجة الاستخدام المكثّف للأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية من طرف الميليشيات المتنازعة.