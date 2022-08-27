تركيا ترسل مساعدات إنسانية إلى باكستان إثر الفيضانات

تستعد أنقرة لإرسال مساعدات إلى الباكستانيين المتضريين جراء الفيضانات تحملها طائرة تركية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم: "تملكنا الحزن الشديد بسبب كوارث الفيضانات العنيفة التي ما زالت مستمرة وشديدة في الأيام القليلة الماضية في باكستان، وحصدت أرواح العديد من الأشقاء والشقيقات الباكستانيين وسببت أضرارا فادحة".

وأضاف البيان: "فليرحم الله من فقدوا أرواحهم، ونبعث بتعازينا إلى الحكومة الصديقة والشقيقة وللشعب الباكستاني، ونأمل في الشفاء العاجل للمصابين".

وتابعت الوزارة: "بدأت تركيا في الاستعدادات لإرسال المساعدات اللازمة للأشقاء والشقيقات الباكستانيين المتضررين جراء كوارث الفيضانات".