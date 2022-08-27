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تركيا ترسل مساعدات إنسانية إلى باكستان إثر الفيضانات

د ب أ
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 7:53 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 7:53 م

تستعد أنقرة لإرسال مساعدات إلى الباكستانيين المتضريين جراء الفيضانات تحملها طائرة تركية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم: "تملكنا الحزن الشديد بسبب كوارث الفيضانات العنيفة التي ما زالت مستمرة وشديدة في الأيام القليلة الماضية في باكستان، وحصدت أرواح العديد من الأشقاء والشقيقات الباكستانيين وسببت أضرارا فادحة".

وأضاف البيان: "فليرحم الله من فقدوا أرواحهم، ونبعث بتعازينا إلى الحكومة الصديقة والشقيقة وللشعب الباكستاني، ونأمل في الشفاء العاجل للمصابين".

وتابعت الوزارة: "بدأت تركيا في الاستعدادات لإرسال المساعدات اللازمة للأشقاء والشقيقات الباكستانيين المتضررين جراء كوارث الفيضانات".

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