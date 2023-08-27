فلسطين: قوات الاحتلال تعتدي على مسجد في البلدة القديمة وتكسر زجاج نوافذه

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مسجد الشبلي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأحد.

واستنكر مدير عام أوقاف الخليل نضال محمد الجعبري، اعتداء قوات الاحتلال السافر على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة بالخليل، بتكسير زجاج نوافذه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة عقربا، جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا، وداهمت منزل المواطن عيس بني فضل واعتقلته ونجله محمد.

وأكدت أن هذه المرة الثانية التي يجري اعتقال نجل العائلة محمد، عقب أخذ قياسات منزلهم قبل أيام، تمهيدا لهدمه.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس، وداهمت عددا من منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن اعتقالات.