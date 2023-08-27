 هيفاء وهبي لـ أهالي كفر الشيخ: شكرا على الحب الكبير.. كنت سعيدة بوجودكم معايا - بوابة الشروق
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هيفاء وهبي لـ أهالي كفر الشيخ: شكرا على الحب الكبير.. كنت سعيدة بوجودكم معايا


نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 2:48 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 2:48 ص

أحيت الفنانة هيفاء وهبي، حفلا غنائيا في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وأعربت عن سعادتها الشديدة بتواجدها هناك، والحفاوة الكبيرة التي وجدتها، ووصفتهم بأنهم أحلى جمهور في الدنيا.


وشاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي علي فيسبوك بصور كثيرة من الحفل قائلة: "شكرا علي الحب الكبير، كنت مبسوطة جدا بوجودي معاكم في قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ، وكنت سعيدة بوجودكم معايا، واستقبالكم الجميل، شكرا للحشد الكبير، وأشوفكم تاني عن قريب".


يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، طرحت خلال الفترة الماضية، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "ما بضعفش"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان، والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد.

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