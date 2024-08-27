مدينة مصر توقع مذكرة تفاهم مع شركة «SCAD» لتطوير أعمال إنشائية داخل سراي بقيمة 650 مليون جنيه

وقعت شركة مدينة مصر، مذكرة تفاهم مع شركة سمارت للتعمير والتطوير (SCAD)، إحدى الشركات المتخصصة في أعمال المقاولات المتكاملة، لتطوير أعمال بناء بمشروع سراي متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة بقيمة تعاقدية قيمتها 650 مليون جنيه.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية مدينة مصر الطموحة التي تهدف إلى ببناء مجتمعات عمرانية مستدامة تلبي تطلعات عملائها، حيث تسعى الشركة إلى تسريع وتيرة العمل بمشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم شركة SCAD بتنفيذ أعمال البناء للمباني السكنية واللاند سكيب والأسوار والصرف السطحي للحدائق لعدد من المباني بمنطقة Croons داخل مشروع سراي على مساحة أرض قدرها 26 ألف متر مربع ويستمر تنفيذ الأعمال لمدة عام كامل من تاريخ التعاقد.

وتعليقا على هذا الشراكة، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، و تقديم مشروعات تحقق القيمة المضافة للسوق العقاري المصري وتلبي تطلعات عملائنا من خلال إنشاء مجتمعات عصرية متكاملة تعزز من الاقتصاد الوطني وتجمع بين الرقي والرفاهية والبيئة المستدامة".



يتمتع مشروع سراي بموقع استراتيجياً على طول طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل. والجدير بالذكر أن S-Villa هي مفهوم جديد ومبتكر تم تقديمه للسوق العقاري المصري من مدينة مصر. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي ممتاز على بُعد 10 دقائق فقط من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعلى بُعد 15 دقيقة من الطريق الدائري، وعلى بُعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يضمن سهولة الوصول.