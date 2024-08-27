توقعات بإجراء مشاورات بين المستشار الألماني وزعيم المعارضة حول سياسة الهجرة

عقب هجوم الطعن في مدينة زولينجن، من المتوقع إجراء محادثات بين المستشار الألماني أولاف شولتس وزعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يرأس الحزب المسيحي الديمقراطي والكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، اليوم الثلاثاء.

وتحدثت صحيفة "هاندلسبلات" عن اللقاء المرتقب، لكن لم يتم تأكيده رسميا بعد. ووفقا للمدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، فإن المحادثات ستدور حول سياسة الهجرة.

وقال فراي أمس الاثنين لمحطة "فونيكس" التلفزيونية إن ميرتس عرض مجددا على شولتس التعاون في هذه القضية أول أمس الأحد، مضيفا أنه من المقرر عقد لقاء بين الاثنين هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الذي وقع في زولينجن، والذي يُشتبه أن مرتكبه لاجئ سوري /26 عاما/، قد أثار الجدل من جديد حول سياسة الهجرة والترحيل.

وعن التعاون المحتمل للمستشار مع زعيم المعارضة، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت إنه لا يريد استباق المحادثات، وقال: "بالطبع، سيدور الأمر دائما حول المقترحات التي لا تنتهك الدستور أو ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو ما شابه ذلك"، موضحا أن الاتفاقات المحتملة من المفترض أن تكون "معقولة وموجهة نحو الهدف".

وكان ميرتس طالب في رسالته الإخبارية "ميرتس ميل" عبر البريد الإلكتروني أول أمس الأحد - من بين أمور أخرى - بوقف قبول اللاجئين من سوريا وأفغانستان وبإتاحة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى هذين البلدين. ولم يحدد ميرتس كيفية تنفيذ حظر استقبال لاجئين من سوريا وأفغانستان على نحو يتوافق مع القانون.

وكان شولتس وميرتس قد عقدا بالفعل مشاورات حول هذا الموضوع الخريف الماضي قبل قمة الهجرة على المستوى الاتحادي والولايات. ومع ذلك، كان ميرتس غير راضٍ عن حزمة الإجراءات التي قررها شولتس ورؤساء حكومات الولايات لاحقا لتقليل عدد اللاجئين.