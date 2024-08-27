لافروف: طلب أوكرانيا موافقة الغرب لضرب عمق روسيا ابتزاز ولعب بالنار

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، ان طلب أوكرانيا من الغرب استخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب العمق الروسي "ابتزاز، ولعب بالنار".

وقال لافروف، رداً على سؤال لقناة "الشرق" السعودية، خلال مؤتمر صحافي للافروف مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة موسكو، إن "الغرب يُفرط في سعيه نحو التصعيد مع موسكو، ولا يريد تجنُّب هذا".

واستشهد لافروف بتصريحات سابقة لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي قال فيها إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد أن يكون مسؤولاً عن بدء حرب عالمية ثالثة من خلال دعم واشنطن لكييف".

وأشار إلى أن "كيربي قال إن التصعيد خطير، لأنه من غير المرغوب فيه أن نقترب من حرب عالمية ثالثة، لأن ذلك سيضر بأوروبا.. الأمريكيون يروّجون لأن هذه الحرب ستشمل أوروبا وحدها، هذا تفكير أشخاص يجلسون في ما وراء المحيط".

كما أوضح أن "هناك مصدراً في واشنطن قال إنه يتم النظر في مطلب أوكرانيا بشكل إيجابي"، مشدداً على أن "اللعب بالنار خطر جداً لمن لديهم أسلحة نووية في الغرب".

وتسعى أوكرانيا منذ فترة طويلة للحصول على موافقة الغرب، خاصة الولايات المتحدة، لاستخدام صواريخ "ستورم شادو" لتدمير أهداف في عمق روسيا، إذ ترى أن هذا قد يجبر موسكو على التفاوض لإنهاء الحرب، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وجرى تطوير الصواريخ في المقام الأول من خلال تعاون بين بريطانيا وفرنسا، لكن لأن بعض مكوناته يتم توفيرها من قِبَل الولايات المتحدة، يتعين على البيت الأبيض أيضاً الموافقة على استخدامه داخل روسيا، لكنه رفض حتى الآن تحسباً لتصعيد الصراع.