ماكرون يلتقي مع أحزاب صغيرة بعد استبعاد تشكيل حكومة يسارية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع أحزاب صغيرة، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من استبعاده تشكيل حكومة بقيادة تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون التقى بممثلين عن مجموعة "الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم" (ليوت) البرلمانية الصغيرة التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط في قصر الإليزيه، قبل المحادثات مع الأحزاب المحافظة غدا الأربعاء.

ويعقد الرئيس الفرنسي اجتماعات مع زعماء الأحزاب منذ الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء أسابيع من الجمود السياسي وتشكيل حكومة، لكن قراره أمس الاثنين باستبعاد مرشحة حزب الجبهة الوطنية لرئاسة الوزراء، لوسي كاستيه، أثار انتقادات شديدة من اليسار.

وفاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يتألف من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف والاشتراكيين والشيوعيين وحزب الخضر – في الانتخابات البرلمانية في تموز/يوليو، إلا أنه ينقصه ما يقرب من 100 مقعد لتحقيق عن الأغلبية في الجميعة الوطنية.

ووصفت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه رفض ماكرون تشكيل حكومة يسارية بأنه وصمة عار وقالت إنه يتجاهل نتائج الانتخابات. كما هددت ماتيلد بانو، زعيمة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماكرون باتخاذ إجراءات لعزله.

وقال ماكرون إن تشكيل حكومة يسارية سيؤدي إلى عدم استقرار لأنها ستواجه معارضة قوية من الأحزاب الأخرى ويمكن الإطاحة بها في تصويت مبكر على الثقة.

وقال ماكرون في بيان "مسوؤليتي هي ألا تتعرض الدولة لعراقيل أو إضعافها ".

ودعا الرئيس الفرنسي الاشتراكيين والخضر والشيوعيين إلى "التعاون مع القوى السياسي الأخرى" من أجل تشكيل حكومة. ولم يذكر حزب فرنسا الأبية الذي تعتبره الأحزاب الرئيسية خطرا مثل اليمين المتطرف.

وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة، حل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المرتبة الأولى، متقدما على قوى الوسط التي ينتمي لها ماكرون واليمين المتطرف بقيادة لوبان. ولم يحصل أي فصيل على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، مما جعل من الصعب تشكيل حكومة.