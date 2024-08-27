نمو الطلب على السلع المعمرة في أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين نمو الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي بنسبة كبيرة، في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على السلع المصنعة.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال يوليو بنسبة 9ر9% بعد تراجعه بنسبة 9ر0% خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 4% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها خلال الشهر السابق عليه بنسبية 7ر6% وفقا للبيانات الأولية.

جاء هذا الارتفاع الأكبر من المتوقع للطلب على السلع المعمرة على خلفية ارتفاع الطلب على معدات النقل بنسبة 8ر34% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 6ر20% خلال يونيو.

وقاد الطلب على الطائرات المدنية تراجع الطلب على السلع المعمرة بشكل عام، حيث انخفض بشدة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 2%.

ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يتراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال يوليو بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال يونيو ، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار الطلب بعد استبعاد معدات النقل.

ويعكس تراجع الطلب على السلع المعمرة بعد استبعاد معدات النقل تراجع الطلب على المعادن الأولية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية وقطع الغيار.

وقال دانيال فايلهابر المحلل الاقتصادي في مؤسسة نيشن وايد إن النمو في الطلب على السلع المعمرة خلال يوليو كان أقوى من التوقعات، لكن الأنباء ليست إيجابية كما تشير الأرقام العامة لأن أغلب الارتفاع المفاجئ جاء من النمو الكبير في الطلب على الطائرات غير العسكرية.

وأضاف " بخلاف ذلك، ظل الإنفاق على المعدات ضعيفا مع استمرار مواجهة خطط الإنفاق للشركات للعراقيل الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب المحلي والدولي .. في الواقع، لم تكن هناك نقاط قوة كبيرة عند النظر إلى ما هو أبعد من الطائرات التجارية" في أرقام الطلب على السلع المعمرة.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية مع استبعاد الطائرات وهو مؤشر رئيسي على أ، إنفاق الشركات تراجع أيضا بنسبة 1ر0% خلال يوليو بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال يونيو.