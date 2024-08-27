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صحيفة عبرية: انفجار طائرة بدون طيار انقضاضية على الحدود مع لبنان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 8:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 8:19 م

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بانفجار طائرة بدون طيار انقضاضية في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان والاشتباه بوقوع إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بدوي صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

كما أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف التجهيزات التجسسية في موقع العباد بطائرات بدون طيار انقضاضية، معلنا تحقيق إصابة مباشرة.

وكان حزب الله قد أعلن سابقاً أعلن حزب الله أنه استهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط ثكنة دوفيف بطائرة بدون طيار انقضاضية، قائلا إنه دمرها، وإنه قصف مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة نطوعا بـ"الأسلحة المناسبة".

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