يصدر كتاب «الدراما الغربية تواجه الطبيعة البشرية الآنية»، من تأليف ويليام و. ديماسلس، وترجمة الشيماء علي الدين، ضمن إصدارات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دراسة تبحث في مسيرة المسرح الغربي عبر تاريخه الطويل، وتتناول علاقته بالطبيعة البشرية.

ويقدم الكتاب دراسة راهنة تكشف كيف واصل المسرح الغربي، عبر تاريخه الطويل، مواجهة إشكالية الإنسان وتحدي الفكرة القائلة إن الإنسانية في سمة جوهرية ثابتة.

ويشكل المسرح، على امتداد آلاف السنين من الإبداع المسرحي، فضاءً حيويًا لاستكشاف العلاقة المعقدة بين السلوك الآني والسلوك الإنساني، ويسهم في إعادة التفكير في التحولات الفكرية والثقافية والتقنية المعاصرة.

ويرصد الكتاب، من خلال هذه الرؤية، التحولات التي شهدها المسرح، مؤكدًا أن تطورات فكرية وعلمية حديثة أخذت تراجع هذا التصور وتعيد النظر فيه، وأن المسرح قدم رؤية أكثر عمقًا وتعقيدًا، مؤكدًا أن الإيثار والأنانية ليسا مجرد قيم أخلاقية ثابتة، وإنما عنصران أساسيان في بناء الإنسان وازدهاره.

كما يتناول الكتاب علاقة المسرح بالدراما الغربية الحديثة، وما تطرحه من أسئلة حول الطبيعة الإنسانية، والتفاعل بين العلم والفن في مواجهة التصورات الثقافية السائدة.

وفي زمن تتزايد فيه الآثار السلبية للفردانية المتطرفة، تقدم الدراسة ما يكشفه المسرح عن السلوك الإنساني بوصفه رؤية بالغة الأهمية، تفتح أفقًا نحو مستقبل يقوم على الإيثار والتضامن الإنساني.

جدير بالذكر أن ويليام و. ديماسلس ناقد وباحث أكاديمي أمريكي وأستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة ولاية لويزيانا في باتون روج، تتركز أعماله على الدراما الأمريكية والبريطانية الحديثة والمعاصرة، ودراسات شكسبير وقضايا التنوع المسرحي.

ونشر ديماسلس، على امتداد مسيرته، كتبًا مرجعية تجمع بين تاريخ الدراما والتحليل النظري والقراءة الثقافية، من بينها «Beyond Naturalism: A New Realism in American Theatre»، و«Chaos: Beyond Absurdism, into Orderly Disorder»، و«Staging Consciousness: Theater and the Materialization of Mind»، و«Comedy Matters: From to Stoppard»، و«The Cambridge Introduction to Tom Stoppard».

كما حصل على لقب Distinguished Research في الجامعة عام 2019، وله حضور متواصل في حقل الدراسات المسرحية الأمريكية المعاصرة، وتتميز كتاباته بربط الدرس المسرحي بتاريخ الأفكار وبالأسئلة النظرية المتصلة بالواقعية والوعي والكوميديا.

لكن المترجمة الشيماء علي الدين، فهي مترجمة وباحثة متخصصة في الترجمة من اللغة الإنجليزية وإليها، وتنصب اهتماماتها على مجالات الفنون والدراسات المسرحية والتقاطعات بين الثقافة والسياسة.

وأنجزت عددًا من الترجمات في هذا الحقل المعرفي، كما نشرت العديد من المقالات والدراسات المترجمة في صحف ومجلات مصرية وعربية، مساهمة في نقل قضايا فكرية وثقافية معاصرة إلى القارئ العربي.

ومن الكتب التي ترجمتها: «سيكولوجيا الإرهاب»، و«الجمهور والكاتب المسرحي»، و«الدراما الغربية في مواجهة الأثنية الإنسانية»، إلى جانب «تشخيص الآخر».

وتصدر الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، وتقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، وتتضمن إلى جانب العروض المسرحية برنامجًا فكريًا وورشًا تدريبية وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.