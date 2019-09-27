الداخلية تضبط 156 قطعة سلاح ناري وتنفذ 76 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 156 قطعة سلاح ناري و193 قضية مخدرات، وتنفيذ 76 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

كان قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، واصل حملاته الأمنية بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية . أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 156 قطعة سلاح نارى بحوزة 140 متهم عبارة عن " رشاش ، 18 بندقية آلية، 33بندقية خرطوش، 18طبنجة، 86 فرد محلي، 15 خزينة متنوعة، 231 طلقة مختلفة الأعيرة ،222 قطعة سلاح أبيض" .

وتمكنت الحملات من تنفيذ 76 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "193 قضية مخدرات بحوزة 208 متهمين ضُبط خلالها 43 كيلو مخدرات، وضبط

45 متهما هاربا من سجون، 15 متهما بالبلطجة، 238 دراجة نارية مخالفة، 25 ألف مخالفة مرورية، 166 قضية بيئة، 35 قضية مصنفات"، فضلا عن إعادة 3 سيارات و3 دراجات نارية مسروقة، وفحص 126 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية 13 منهم.