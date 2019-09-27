محافظ بني سويف يبحث الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء

حث محافظ بني سويف هاني عبدالجابر، مع السكرتير العام للمحافظة، خطة الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول والأمطار المحتملة، والتي تتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض جهود غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات، والجهود الميدانية لمتابعة جميع مخرات السيول في دائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أوأمطار، فضلا عن مناقشة التقارير الدورية لتقييم الوضع الحالي للمخرات من حيث صيانتها وتطهيرها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، واستمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد شدد على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول ومصارف الأمطار.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لخطة مديرية الري والتي تتضمن مراجعة جميع مخرات السيول وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها ، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيط هذه المخرات والبالغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات في بني سويف وببا وناصر شرق النيل وهي: مخر سنور بطول 3 كم وعرض 30 م، ومخر بياض العرب بطول 3.6 كم وعرض 10 أمتار، ومخر وادي غراب بطول 2 كم وعرض 4 أمتار، ومخر وادي فقيرة بطول 300 متر، ومخر غياضة الشرقية بطول 3 كم، ومخر جزيرة أبوصالح بطول 1.3كم، والتي تصب جميعها في مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى مخر السيل بـ" طما فيوم " والذي يبلغ طوله 1.6كم ويصب في البحر اليوسفي.

كما اطمأن المحافظ على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حالياً تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.