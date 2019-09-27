الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور بواشنطن إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب





أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أمل موسكو في ألا تصل الأمور في علاقاتها مع واشنطن إلى نشر محتويات المكالمات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيسكوف قوله -ردا على سؤال صحفي حول موقف موسكو من نشر نص المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يوليو الماضي: "أكرر مرة أخرى أن كل هذه المنشورات شأن داخلي بحت للولايات المتحدة، ونحن لا ننوي التدخل فيه، ونشر المحادثة خطوة غير مألوفة إلى حد ما، إذ تصنف المحادثات على مستوى رؤساء الدول "سرية" أو "سرية للغاية"، كقاعدة عامة وممارسة عالمية شائعة، ولا يتم نشرها عادة".

وأضاف أن "ما جرى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا كان بالتراضي على كل حال"، وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت لدى الكرملين مخاوف من رفع السرية عن محادثات بوتين وترامب " نأمل أننا لن نصل في علاقاتنا الثنائية مع الأمريكيين المحفوفة بالمشاكل أصلا، إلى هذا الحد".

وكانت مكالمة ترامب وزيلينسكي قد أثارت فضيحة سياسية مدوية في الولايات المتحدة، واضطر البيت الأبيض لنشر محتواها تحت ضغط خصوم ترامب في الكونجرس وخارجه، في حين بدأ النواب الديمقراطيون بدراسة إمكانية عزل ترامب على خلفية الاشتباه باستغلاله السلطة وتجاهل مصالح الأمن القومي ومحاولة دفع دولة أخرى إلى التدخل في انتخابات الرئاسة.