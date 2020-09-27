طارق يحيى يبحث عن نهاية سعيدة قبل تسليم المهمة لباتشيكو.. وشحاتة يبحث عن مفاجأة

يلتقي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم مع الجونة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان، للفوز بالمباراة، فالفريق الابيض يمنى نفسه بوصافة الدوري، بعدما حسم الأهلي اللقب لصالحه، في الوقت الذي يبحث الجونة عن طوق النجاة للبقاء بالمسابقة.

الزمالك يسعى، لمواصلة صحوته المتأخرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على المركز الثانى في جدول الترتيب الذى يحتله حاليا، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهُزم في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، في مباراته أمام الأهلى في قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، ويتنافس الابيض مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، على المركز المؤهل لدورى ابطال افريقيا النسخة بعد القادمة.

الزمالك الذى استعان بالبرتغالى، جايمى باتشيكو الذى سيشاهد اللقاء من المدرجات، قبل ان يتسلم مهام تدريب الزمالك، بعدما تم التعاقد معه خلفا الفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى مؤخرا لتولى تدريب فريق التعاون السعودى، وتعد المباراة الاخيرة للمدير الفنى المؤقت طارق يحيى الذى تولى المهمة الفنية بصفة مؤقتة، حيث خاض مرتين أمام كل من أسوان وطنطا، خسر الأولى وحقق الفوز في الثانية، ويأمل في ترك بصمة طيبة بالفوز على الجونة قبل الرحيل عن التدريب وتولى باتشيكو المهمة رسميا.

أصبح الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط، جاهزا للمشاركة مع الفريق، بعد تماثله للشفاء، عقب الإصابة التى لحقت به في مباراة طلائع الجيش، كما يعود المغربى محمد اوناجم الذى غاب عن مباراة طنطا للايقاف، وبعودة الثنائى اصبح الزمالك شبة مكتمل الصفوف باستثناء إصابة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر وحازم إمام الظهير الأيمن ومحمود شيكابالا، بعد جاهزية المغربى أشرف بنشرقى الذى شارك في جزء من مباراة طنطا الماضية.

وكانت الإدارة قد قامت بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين، بجانب المكافآت، لتحفيزهم على الانتصارات، سعيا للحفاظ على المركز المفضل، الترتيب الثانى بالدورى.

في المقابل، يدخل الجونة المباراة رافعا شعار الفوز وتكرار سيناريو أسوان، أملا في تحقيق الحلم والبقاء بالدورى، خاصة وأن الفريق يحتل حاليا، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وهُزم في 14 مباراة، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفا، ويسعى رضا شحاتة المدير الفنى، في السير على نهج زميله في الأهلى السابق أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان، والعودة الجونة بنقاط المباراة وحرص شحاتة على الدخول في معسكر مغلق مبكرا من أجل استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين عقب الفوز الجولة الماضية على أسوان بهدف نظيف وتجدد أمل البقاء في الدورى الممتاز.

وكشف المدير الفنى أنه يسعى من خلال مباراة الزمالك لمواصلة الانتصارات المتتالية من أجل الابتعاد تماما عن شبح الهبوط.

ويعتمد الجونة على مجموعة من لاعبى الأهلى السابقين على رأسهم: محمد ناجى جدو وأكرم توفيق ومحمد نجيب وباسم على وأحمد حمدى وأحمد ياسر ريان وعمرو بركات وإسلام محارب وآخرون في الفوز بالمباراة.