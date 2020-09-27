تجديد حبس متهمين بحيازة مخدر الفودو بمدينة نصر 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيزة كمية من مخدر الفودو، وسلاح نارى في مدينة نصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاتجار فى المواد المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف للإتصال بعملائهما

البداية عندما تمكن قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 1,195 كيلو جرام ، فرد خرطوش عيار 12مم ، وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة عاطلين وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .