أذربيجان تعلن استعادة 7 قرى في إقليم ناجورنو كاراباخ

أعلنت أذربيجان استعادة 7 قرى في إقليم ناجورنو كاراباخ المتصارع عليه مع أرمينيا.

ونقلت وسائل إعلام أذربيجانية، اليوم الأحد، عن وزير الدفاع الأذربيجاني، زاكير حسنوف، قوله إن هذه المناطق تم تحريرها من الاحتلال الأرميني خلال العملية العسكرية.

وأوضح حسنوف أن هذه المناطق تقع بالدرجة الأولى في إقليمي فوسولي وجبرايل.

من جانبه، قال الرئيس الأذربيجاني الهام علييف، إن بلاده تهدف من خلال العملية العسكرية التي تقوم بها، إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة عدوان أرمينيا.

وأضاف علييف أن "الجيش الاذربيجاني يوجه في الوقت الراهن ضربات إلى المواقع العسكرية للعدو"، لافتا إلى أن هذه العملية هي رد فعل على الاستفزازات المستمرة من أرمينيا.

في المقابل، تنفي الحكومة الأرمينية هذه الاتهامات وتحمل أذربيجان المسؤولية عن تصعيد الوضع.

وقد أعلنت أرمينيا عن وقوع العديد من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى أعمال تدمير خطيرة في ناجورنو كاراباخ.

يذكر أن هذا الإقليم الذي تسيطر عليه أرمينيا منذ عام 1992، هو جزء من أراضي أذربيجان بموجب القانون الدولي، لكن الجمهورية ذات الطابع الإسلامي فقدت سيطرتها على الإقليم في حرب وقعت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.

وتم عقد هدنة هشة منذ عام 1994، وتعتمد ارمينيا الفقيرة على روسيا كقوة حامية حيث يتمركز في الإقليم آلاف الجنود الروس بأسلحتهم، فيما تعتمد أذربيجان الغنية بالنفط على تركيا كدولة حليفة.