نائبة رئيس الوزراء الكندي: واثقة من هزيمة كورونا قريبا

قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي، إنها على ثقة من هزيمة فيروس كورونا المستجد وأن الأمر لن يستغرق سنوات للقيام بذلك.

وأوضحت فى تصريحات لها اليوم الاحد "أن الحكومة مستعدة لمواصلة إنفاق الأموال حتى مع توقع وصول العجز إلى 343 مليار دولار في السنة المالية الحالية، مع عدم وجود خطة واضحة لكيفية أو متى ستعمل الحكومة الفيدرالية على كبح جماح هذا العجز.

وأضافت فريلاند التي تولت مسؤولية الميزانية الشهر الماضي بعد استقالة الوزير السابق يل مورنو، في مقابلة مع قناة "جلوبال نيوز" الكندية "إنها أموال كثيرة بالتأكيد ولكن هذا لمرة واحدة، وهذا إنفاق سينتهي عندما يُهزم فيروس كورونا، ولدي ثقة كبيرة في الواقع أنه سيحدث وأنه ليس على بعد سنوات" مضيفة أنه عندما يتعلق الأمر بهذا الإنفاق لمحاربة الفيروس، فإن رسالتي هي أننا سنفعل كل ما يتطلبه الأمر."

وكانت الحكومة الكندية قد أقرت تدابير إنفاق طارئة بمئات المليارات من الدولارات في وقت سابق من هذا العام مع اغلاق البلاد في محاولة للحد من انتشار الفيروس ،ومن المتوقع أن يصل العجز الفيدرالي الناتج عن هذا العام إلى 343 مليار دولار، حيث حذر مسؤول الميزانية البرلمانية إيف جيرو من أن هذا النوع من العجز لا يمكن تحمله لأكثر من عام أو عامين.