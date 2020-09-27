رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان أعلنت الحرب

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده تعتبر اندلاع العنف مع أذربيجان في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، بمثابة "إعلان حرب".



وقال "باشينيان"، في مقطع فيديو نشر عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، "واصل النظام السلطوي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أعماله العدائية، لقد أعلن الحرب على الشعب الأرميني".



وأضاف "نحن مستعدون لهذه الحرب"، وذلك بينما وجهت الدولتان المتعاديتان الاتهامات لبعضهما البعض بشأن تصاعد القتال في المنطقة اليوم الأحد، واتهم باشينيان أذربيجان بمهاجمة منطقة ناجورنو كاراباخ بمعدات عسكرية ثقيلة.



ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لمنع تدخلات تركيا، التي جددت دعمها لدولة أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.