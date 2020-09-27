تجدد المظاهرات في مدريد ضد حالات إغلاق محلية تمييزية

تظاهر الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد، احتجاجا على عمليات إغلاق محلية تستهدف بشكل رئيسي المناطق الفقيرة، في محاولة لوقف واحدة من أكبر الارتفاعات فى أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا في الأسابيع القليلة الماضية.

وللأسبوع الثاني على التوالي، نزل متظاهرون إلى شوارع المدينة، منتقدين إجراءات الحكومة الإقليمية المحافظة واعتبروها فصلا تمييزيا، مطالبين بتوجيه مزيد من الأموال لقطاع الصحة وتحسين آلية تتبع العدوى.

ودعت أحزاب يسارية ونقابات عمالية ومبادرات مواطنين واتحادات طلابية إلى تنظيم احتجاجات في مختلف المناطق والبلديات بالمنطقة الكبرى للعاصمة الإسبانية، وطالبت باستقالة رئيسة الإقليم إيزابيل دياز أيوسو.

وقالت كارولينا ألونسو، النائبة البرلمانية بحزب "يويداس بوديموس" اليساري، إن "هذه الإجراءات لا تؤدي سوى إلى معاقبة ووصم أحياء الطبقة العاملة الواقعة في الجنوب".

وكانت دياز أيوسو قد تجاهلت يوم الجمعة الماضي نصيحة من الحكومة المركزية اليسارية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعزل أكبر قدر ممكن من مدريد.

وبدلا من ذلك، لم تأمر سوى بتوسيع القيود القائمة بشأن حرية التنقل من 37 إلى 45 منطقة اعتبارا من يوم غد الاثنين.