تأجيل محاكمة 3 متهمين لحيازتهم سلاح ناري بالبساتين 21 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين لحيازتهم سلاح ناري وذخيرة بمنطقة البساتين إلى جلسة 21 نوفمبر.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "باهر.ع" 33 عاما، مدرس، و"حسن.ي" 23 عاما، مندوب سياحة، و"أحمد.س" 22 عاما، سائق، بأنهم في غضون شهر نوفمبر 2017، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة أحرزوا سلاحا ناريا مششخن "مسدس" بغير ترخيص، كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان بدون ترخيص.



وأكد مجري التحريات، أنه حال مناقشته المتم الأول عقب ضبطة في واقعة سرقة أقر له أنه قام بشراء سلاح ناري وذخيرة من المتهم لثالث وباعه للمتهم الثاني وأرشده عن مكان الأخير والذي قدم له السلاح المضبوط والذخيرة وبمواجهته أقر باحرازة للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس.



كما ثبت من ملاحظات النيابة العامة، أن تقرير المعمل الجنائي الثابت به أن السلاح المضبوط سلاح ناري مششخت عيار 9 مللي كامل وسليم وصالح للاستخدام والذخيرة المضبوطة كاملة وسلمية وصالحة للاستخدام على السلاح المضبوط.