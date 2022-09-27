المستشار الألماني يعتزم قضاء فترة عزل كورونا بالكامل في ديوان المستشارية

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس قضاء فترة عزل كورونا بالكامل في ديوان المستشارية.



وفي مقابلة مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يعيش في العادة في مدينة بوتسدام، إن الشقة الصغيرة في ديوان المستشارية " مناسبة حتى أتمكن من متابعة عملي من هناك بشكل جيد".



وأضاف شولتس أن لديه هناك في هذه الشقة كل ما يحتاج إليه.



وقال شولتس إن مئات آلاف المواطنين دخلوا في حجر أو عزل خلال فترة العامين ونصف العام الماضية وأردف أنه لا ينبغي لهذا السبب إعطاء الأمر أهمية أكثر مما يستحق.



وصرح شولتس بأنه يتناول عقار باكسلوفيد بناء على استشارة طبية، وقال إن هذا العقار يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس في الجسم، وذكر أن حالته الصحية "جيدة للغاية في ظل هذه الظروف"، ورجح أن مسار العدوى يبدو خفيفا.



وأعرب شولتس عن أسفه حيال إلغاء مواعيد " وسأستغل الوقت من أجل تحريك الكثير من الأمور داخليا".



كان شولتس أجرى اختبارا للكشف عن كورونا أمس الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية، وخضع للعزل في شقة المستشار في ديوان المستشارية وهو يعاني أعراضا طفيفة لنزلة البرد.



وكان شولتس تبادل وجهات النظر مع بعض أعضاء في حكومة ولاية بريمن شمالي ألمانيا لكنه لم يتمكن من إجراء هذه المشاورات إلا بشكل افتراضي بسبب مرضه.