فرنسا تسجل 76 ألفا و878 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة

سجلت فرنسا 76 ألفا و878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و73 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و381 ألفا 526، والوفيات إلى 156 ألفا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و44 ألفا و712 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.