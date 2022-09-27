أمر ملكي سعودي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال بيان للملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .أمرنا بما هو آت: أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

وأضاف البيان: "تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تقرر إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، فيما عين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرًا للدفاع، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية.