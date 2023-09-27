تنظم مجلة (الصين اليوم) اليوم الأربعاء، بالقاهرة - مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينج.. احترام حقوق الإنسان وضمانها" بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المنظمات والمراكز المصرية والعربية والصينية.

يتضمن كتاب "شي جين بينج.. احترام حقوق الإنسان وضمانها" أقوال الرئيس الصيني بشأن حقوق الإنسان، وجهود بلاده في دمج عالمية حقوق الإنسان مع خصوصية ظروف الصين الواقعية، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين رفاه الشعب، وتعزيز الإنصاف والعدالة.

كما سيعقد على هامش حفل إطلاق الكتاب ندوة تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان بالتنمية.. رؤية صينية - عربية" وتقام هذه الفعاليات برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي.

ويتحدث في جلستها الأولى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، وتشانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى مصر، وقاو أن مينج، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ومنير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

كما يتحدث في جلستها الثانية كل من: يانج تشون يان، مديرة تحرير دار النشر باللغات الأجنبية، البروفيسور تشانج شياو لينج، مديرة مركز أبحاث حقوق الإنسان في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ليو هوا ون، المدير التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إكرام محمد صالح، أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية وجامعة الزعيم الأزهري بالسودان.

ويدير الجلستين لي وو تشو، نائب مدير مركز إعلام أوروبا الغربية وإفريقيا التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي.